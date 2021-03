No 'BBB 21', Carla Diaz volta do quarto secreto e surpreende brothers

11/03/2021 | 12:56



Carla Diaz retornou a casa do Big Brother Brasil 21 nesta quinta-feira, 11, e surpreendeu todos os outros participantes do reality show da Globo. A sister, que estava assistindo às conversas dos brothers no confinamento, voltou vestida de dummy. Fingindo fazer parte da produção, a atriz entrou na casa e reuniu todos os brothers no lado de fora da casa. Assim que ela tirou o capacete todos os participantes se chocaram com a volta da sister.

Logo em seguida se declarou para o companheiro Arthur. "Arthur, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?". O brother aceitou.

Carla estava confinada em um quarto secreto após ser eliminada em um paredão falso na terça-feira, 9. Com 62,40% dos votos, a atriz foi escolhida pelo público para ficar acompanhando tudo o que ocorre dentro da casa.

Na noite desta quarta-feira, 10, a atriz se decepcionou com pessoas como Projota, melhor amigo do par romântico dela no BBB 21, Arthur. Durante a festa, o rapper disse que ela apresentou "incoerências muito grandes". No quarto secreto, a atriz desabafou: "Você me subestimou, Projota. Chocada, chocada, chocada".

Com sua volta do paredão falso, além de poder usar as informações que ela colheu assistindo os brothers a seu favor no jogo, ela também terá o poder de vetar o anjo. Tiago Leifert explicou para a atriz que ela pode vetar a decisão do monstro ou de quem o anjo irá imunizar.