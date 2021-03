São Paulo restringe ainda mais a quarentena

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



11/03/2021 | 12:45



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta quinta-feira (11), no Palácio dos Bandeirantes, a criação da fase emergencial do plano São Paulo, que estabelece regras de convivência durante a pandemia da Covid-19. Esta nova fase restringe ainda mais a circulação de pessoas e o funcionamento dos estabelecimentos comercias a partir de segunda-feira até 30 de março. O objetivo do governo estadual é tentar frear a contaminação do novo coronavírus e dar um respiro ao sistema de Saúde que está sobrecarregado em todo o Estado. Até o momento 53 cidades estão com 100% de ocupação nos leitos de enfermaria e UTI (Unidade de Terapia Intensiva). As medidas valem para os 645 municípios. "Nosso objetivo desde o início da pandemia em março do ano passado nosso objetivo é proteger vidas", disse Doria.

Nesta nova fase 14 atividades serão completamente restringidas. Serviços de retirada em todos os setores, lojas de materiais de construção, cultos religiosos e atividades esportivas, órgãos públicos, escritórios e serviços administrativos estão proibidos. Entrega de alimentos e produtos só serão permitidos no sistema drive-trhu entre 5h e 20h e delivery 24h para todos os estabelecimentos comerciais. O uso de praias e parques também estão proibidos. Objetivo é reduzir a circulação de 4 milhões de pessoas.

O toque de recolher foi ampliado e estará em vigor entre 20h e 5h em todos os municípios. Quem circular neste período poderá ser abordado para orientação.

Para evitar aglomeração no sistema de transporte público, o Estado também realizará escalonamento no horário de entrada de profissionais dos serviços permitidos. Trabalhadores da Indústria poderão circular entre 5h e 7h. De serviços entre 7h e 9h e do comércio entre 9h e 11h.

O secretário de Saúde, Gean Gorinchteyn informou que o estado tem hoje 2.046 pacientes com Covid-19 aguardando vaga para exames e internações na Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). São Paulo está com 87,6% de ocupação nos leitos de internação. Na Grande São Paulo essa porcentagem é de 86,7%. Ao todo. 11.692 pacientes estão internados em leitos de enfermaria e 9.184 nas UTIs (Unidade de Terapia Intensiva), o que significa um aumento de 47% na demanda por internação na comparação com o pior momento da pandemia no ano passado.

Em breve mais informações