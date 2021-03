Recuperados, Pará e Kaio Jorge retomam treinos no Santos

11/03/2021 | 12:24



O técnico Ariel Holan recebeu duas boas notícias nesta quinta-feira. O lateral-direito Pará e o atacante Kaio Jorge se recuperaram de problemas físicos e reforçaram o treino do Santos no CT Rei Pelé. A dupla pode ser opção para a partida contra o Ituano, no sábado, pela quarta rodada do Paulistão.

Pará se reapresentou nesta manhã após cumprir a quarentena da covid-19. Sem apresentar complicações, o lateral foi desfalque nos últimos três jogos do Santos, contra Ferroviária e São Paulo, pelo Estadual, e Deportivo Lara, pela fase preliminar da Copa Libertadores. "Após passar por uma avaliação com o Dr. Fábio Novi, o camisa 4 já iniciou os treinos no CT Rei Pelé", informou o Santos.

Kaio Jorge está totalmente reabilitado de uma lesão muscular na coxa esquerda. A contusão foi confirmada no dia 16 de fevereiro. Assim, o jogador está fora desde a reta final do Brasileirão, do qual perdeu os últimos três jogos da equipe. Nesta quinta, ele já retomou os treinos com bola.

De acordo com o Santos, Marinho, Raniel e Madson trabalharam na parte interna do CT nesta quinta. O primeiro faz trabalho de recondicionamento físico após testar positivo para covid-19 em meio a um processo de recuperação de uma lesão no joelho. Ele havia se machucado na final da Libertadores.