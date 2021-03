Azulão negocia com jovem volante equatoriano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/03/2021 | 12:22



O São Caetano pode anunciar mais um reforço para a sequência do Paulistão. E será uma peça vinda do Exterior. O jovem volante equatoriano Adonis Olvera, 21 anos, revelado pelo La Troncal Unida-EQU, soma passagem pelo Chacaritas-EQU, jogou pelo América de Quito-EQU, e seus representantes agora negociam para que em breve o atleta possa vestir a camisa azulina. A transação é intermediada por Steave Mc Labry e Carlos Alberto de Carvalho.

Enquanto não há um desfecho para a situação, o Azulão está concentrado para a partida da noite desta quinta-feira (11), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em duelo adiado da primeira rodada do Paulistão. O time do Grande ABC partirá em busca da primeira vitória, após revés para o Red Bull Brasil e empate com o Santo André.

Os relacionados do São Caetano para o jogo contra o Palmeiras são:

Goleiros: Luiz e Luís Augusto;

Defensores: Tony, Fernando Júnior, Carlos Alexandre, Daciel, Caetano e Lucas Dias;

Meias: Braz, Warian, Charles, Luiz Felipe, Marcinho e Guilherme Castro;

Atacantes: Diego Cardoso, Carlinhos, Filipe Carvalho, Guilherme Piracicaba, Luizinho e William Amorim.