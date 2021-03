O que fazer em Camden Town, bairro mais descolado de Londres

Redação

Berço do punk e da contracultura britânica, Camden Town rendeu-se às pressões mercadológicas com o passar dos anos, mas nem por isso deixou de ser o bairro mais descolado de Londres. O ambiente alternativo ainda está lá e é ressaltado por muitas de suas lojas de roupas e artesanato, seus pubs, a exemplo do The Hawley Arms, que era o favorito de Amy Whinehouse, e o famoso mercado situado ao lado do Regent’s Canal, logo após a icônica ponte Camden Lock.

Se você está planejando ir a Londres, vale a pena reservar ao menos um dia inteiro para visitar Camden Town. Afinal, há muito que fazer por lá.

O que fazer em Camden Town, em Londres

Compras

O principal lugar para compras em Camden Town é o Mercado de Camden, que fica ao lado do Regent’s Canal. Ali há um labirinto de tendas e algumas das lojas mais incomuns de Londres, com roupas punk e estúdios de tatuagem por todos os lados.

Chamado de Camden Lock Market, o mercado tem um pouco de tudo, desde decoração para casa até moda boho, artesanato e bugigangas, bem como joias, livros e achados vintage. O adjacente Stables Market, que já fora um antigo hospital para cavalos, tem 700 barracas que vendem desde antiguidades até moda alternativa.

Se tiver tempo, não deixe de visitar também a Cyberdog, uma das lojas mais famosas de Camden Town. O local tem três andares marcados por uma iluminação de neon e é especializado em roupas de dança e moda futurista fluorescente. Destaque para as duas estátuas gigantes de robôs em sua entrada.

Musica

O cenário musical de Camden Town é lendário, e não faltam opções para curtir no bairro. O pub Camden Assembly (anteriormente conhecido como The Barfly), por exemplo, é o local onde Oasis, Coldplay e Franz Ferdinand costumavam se apresentar, enquanto o Good Mixer era frequentado por Amy Winehouse (assim como o The Hawley Arms) e a galera do Blur, do Pulp e do Oasis.

Se você curte metal, rock, indie e punk, o Underworld Camden tem uma história fascinante, com shows de bandas como Placebo, Radiohead e Smashing Pumpkins. Parte da cena musical de Camden Town há 80 anos, o Electric Ballroom é mais um espaço que se destaca por ter sido palco de grandes talentos musicais, como Snow Patrol, Stereophonics, U2, The Clash, Prince, Joy Division, The Smiths e Public Enemy.

Uma vez no bairro, não deixe de passar no Stables Market, onde há uma estátua de bronze em tamanho real de Amy Winehouse como um tributo à falecida cantora e ‘garota de Camden’. Esculpida por Scott Eaton, a obra vive cercada de flores. Quando foi inaugurada em 2014, três anos após sua morte, a mãe da cantora, Janis, disse: “Camden é a casa de Amy, é onde ela pertence”.

Restaurantes

Para quem procura onde comer em Camden Town, uma boa dica é o Cheese Bar, que serve tábuas de queijo cuidadosamente selecionadas. Ali há especiarias como o quebradiço Dorset Blue Vinny e o fortíssimo Lincolnshire Poacher.

Para quem está no clima de fish and chips (peixe com fritas), vale a pena considerar o Poppies, que oferece frutos do mar pescados de forma sustentável e batatas fritas em um ambiente nostálgico com decoração dos anos 1940.

Para pratos mais tradicionais, a dica é ir ao World’s End Camden, com um mezanino e uma lareira que atrai compradores do Mercado de Camden. O Camden Eye, por sua vez, atrai clientes por sua grande seleção de cervejas e pratos clássicos de pubs.

Passeios diferentes em Camden Town

Quem passar mais tempo em Camden Town pode aproveitar para explorar algumas singularidades do bairro londrino. O Museu Judaico da cidade, por exemplo, fica lá e preserva a história das comunidades judaicas da Grã-Bretanha. Combinando as coleções de dois antigos museus, o local preserva o patrimônio de East End de Londres e tem um programa aclamado a respeito de educação antirracista e holocausto.

Outro local que vale a visita na região é a Primrose Hill, área semelhante a um vilarejo, com grandes terraços vitorianos e casas geminadas em tons pastel. O Parque de Primrose Hill, destaque do pedaço, tem vista panorâmica para o Regent’s Park. Nos dias bons, é possível ver até a Catedral de St Paul’s e as Casas do Parlamento. Procure pela Pedra de York, no cume, que traz uma inscrição do renomado poeta William Blake.

Serviço

Como chegar a Camden Town

De metrô: a estação Camden Town está situada na Northern Line. As lojas e bancas do mercado estão espalhadas ao longo de duas ruas: Camden High Street e Chalk Farm Road.

De trem: a estação mais próxima é St. Pancras (25 minutos a pé).

De ônibus: use as rotas 24, 29 e 134 de West End, Londres.

Onde ficar em Camden Town

Quem quiser se hospedar em Camden Town encontra hotéis novos, como o Selina Camden, a apenas 10 minutos a pé do mercado. Uma opção mais econômica é o hostel St Christopher’s Inn Camden.

