10 dicas práticas sobre como dirigir nos EUA e evitar problemas

Se você pretende viajar para os Estados Unidos e alugar um carro, vale saber que nem todas as regras de trânsito na terra do Tio Sam são iguais às do Brasil. Já tinha notado isso em algumas viagens que fiz a trabalho pelo país, mas foi quando me mudei definitivamente para o Arkansas, em 2018, que me aprofundei mais nas leis – na marra, inclusive, já que tive de estudar para tirar a carteira de motorista do estado.

Saber como dirigir nos EUA antes mesmo de chegar ao país é uma mão na roda para evitar problemas com os policiais e, assim, perder tempo nas férias. Aqui, você descobre dicas valiosas para alugar um carro e conduzir dentro da lei, além de algumas curiosidades.

Como dirigir nos EUA em 10 passos

1 Idade

Para alugar um carro nos EUA, você precisa ter, no mínimo, 21 anos. Algumas locadoras cobram taxas extras para quem tem até 25 anos, sob a alegação de que o risco de provocar acidentes é maior nesta idade.

É curioso, já que em alguns estados americanos, como o Arkansas, é possível tirar uma carteira de motorista especial já a partir dos 14 anos, desde que a condução se dê em áreas preestabelecidas e acompanhada de um responsável. As limitações vão caindo conforme se atinge 16, 18 e 21 anos.

Vale lembrar que a grande maioria das leis aqui é estadual. Portanto, podem variar de acordo com o local que você visita ou reside.

Outra dica importante: não é necessário alugar carro em cidades com bom transporte público, como Nova York, San Francisco ou Chicago. Já para quem deseja explorar Orlando, Miami ou, de repente, fazer um trajeto icônico, como a Rota 66 ou seguir de Las Vegas para o Grand Canyon, é fundamental contar com um veículo.

2 Licenças para brasileiros

Por conta de um acordo entre os países, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida é aceita normalmente em todo território americano para quem viaja a turismo ou trabalho.

Embora não seja obrigatório, há quem opte por solicitar uma Permissão Internacional para Dirigir (PID). O documento pode ser útil caso você cometa alguma irregularidade mais séria e tenha problemas com o departamento de trânsito do lugar que visita. A PID é complementar à CNH e, caso opte por usá-la, viaje sempre com ambos os documentos.

3 Carros automáticos, tamanhos e seguro

Quase todo carro nos EUA tem transmissão automática, ar-condicionado e direção hidráulica. Se você nunca dirigiu um veículo automático, adote os seguintes procedimentos: pise no freio ao dar a partida e mova o câmbio até a letra D (drive), para arrancar. A letra R (rear) é a ré; a P (park) é para estacionar; e a N (neutral) é o ponto morto.

Na hora de alugar um carro nos EUA, vale reparar também que as classificações de automóveis são diferentes no país. Modelos como Honda Civic ou Toyota Corolla, por exemplo, são apontados como médios.

Independentemente do modelo escolhido, faça sempre um seguro. Há diversas opções a partir das coberturas básicas de colisão.

4 Distâncias em milhas

Depois que tudo estiver regulamentado, vale a pena ficar atento a outra característica específica do trânsito americano: as distâncias são exibidas em milhas, e não em quilômetros. Uma milha equivale a 1,6 km. Na maioria das estradas, o limite de velocidade máxima varia entre 65 e 70 milhas.

5 Conversão à direita

Em quase todos os estados americanos, como Flórida, Oklahoma, Kansas, Tennessee e até no Alasca, é possível fazer conversões à direita mesmo que o semáforo esteja vermelho (nesses estados, placas informam caso haja algum local específico em que a manobra é proibida).

Para isso, basta dar seta, verificar se há carros no outro sentido (se o sinal estiver fechado para você, evidentemente eles têm a preferencial) e pedestres ou ciclistas atravessando a rua. A recomendação é que se olhe uma vez para esquerda, depois para a direita e novamente para esquerda a fim de se certificar que o caminho está livre antes de seguir em frente.

Como as regras variam de acordo com o estado, é preciso tomar cuidado. Caso você resolva dirigir em Nova Jersey e, de lá, seguir para Nova York, por exemplo, pode ter problemas. Na primeira, é possível fazer conversões à direita com o semáforo vermelho. Na segunda, não. E, muitas vezes, cruza-se de Manhattan (Nova York) para Hoboken ou Newark (Nova Jersey) apenas ao atravessar um túnel rápido ou uma ponte.

6 Conversão à esquerda

A conversão à esquerda também tem características próprias nos EUA. Na maioria dos estados, entre eles Missouri, Flórida, Arkansas, Illinois, Texas e Califórnia, é comum encontrar uma faixa central entre pistas de mãos contrárias, demarcada por duas linhas contínuas pintadas de amarelo, uma de cada lado. Ao entrar nessa faixa, você deve parar o carro, verificar se não há veículos no outro sentido e, então, fazer a conversão.

Quando há semáforo, a atenção tem de ser redobrada. Isso porque não basta estar verde para ter a passagem liberada. É preciso que haja uma seta verde, fixa ou piscante, para que você tenha a preferencial. Se estiver apenas a bola verde fixa ou piscante, ou ainda em amarelo piscante, é possível fazer a conversão à esquerda desde que não haja carros, pedestres ou ciclistas do outro lado. Caso o semáforo esteja vermelho, basta parar e aguardar até que ele abra.

7 Sinal de Stop (Pare)

Uma dica importante a respeito de como dirigir nos EUA é, ao ver um sinal de Stop (Pare), parar para valer. Não adianta dar aquele “migué” comum no Brasil de frear apenas um pouco o carro, observar rapidamente o cruzamento antes de seguir em frente. É preciso travar completamente os quatro pneus, mesmo que tenha área de visão aberta e certeza que não há carros, pedestres ou ciclistas nos outros sentidos.

Vale lembrar que os policiais americanos adoram se esconder nas esquinas (assim como nas estradas). Por isso, junto ao excesso de velocidade, o vacilo ao não parar o carro completamente nos cruzamentos é uma das infrações que mais gera multas para os estrangeiros nos EUA.

8 Cruzamentos sem semáforo

Essa dica é importante para quem deseja saber como dirigir nos EUA: em estados como Califórnia, Flórida, Arkansas, Mississipi e muitos outros, quem chega primeiro a um cruzamento sinalizado com placas de Stop de todos os lados (geralmente elas acompanham descrições como All way ou 4-way) tem a prioridade de seguir em frente.

Sim, é preciso ficar atento a isso. Todos devem parar o carro completamente (já que estão diante de um sinal de Stop) e, por ordem de chegada, seguir em frente, virar à direita ou à esquerda.

9 Veículos de segurança

Esta é mais uma regra que varia de acordo com o estado, mas, em geral, é preciso encostar à direita e parar o carro completamente caso escute um alarme de polícia, bombeiro ou ambulância nos EUA. Isso vale mesmo que o veículo de segurança esteja no sentido contrário (nesse caso, apenas se houver faixa pintada, e não uma barreira física entre as pistas). Isso vale também na estrada, embora nem sempre seja fácil ser ágil o suficiente para encostar e parar no acostamento ao perceber o alarme.

Os famosos ônibus amarelos escolares também têm prioridade absoluta nos EUA. Quando eles estacionam e ligam luzes (elas são bem chamativas, dá para ver de longe), é preciso parar completamente o carro, mesmo estando no sentido contrário. Isso porque elas indicam que há crianças embarcando ou desembarcando, e elas podem atravessar a rua a qualquer momento.

Aliás, pedestres e ciclistas sempre têm prioridade nos EUA quando não há semáforos. Respeite e preste bastante atenção nessa regra, pois eles estão tão acostumados com a educação no trânsito que, muitas vezes, sequer olham para os lados ao atravessar a faixa de segurança.

Ao ver policiais na estrada, a conduta do motorista deve ser ir para a faixa mais afastada possível de onde eles se encontram. Como geralmente ficam no acostamento, a ideia, nesse caso, é ir para a esquerda, diminuir a velocidade e seguir em frente. Isso porque eles podem estar fora do carro, verificando algo e, dessa forma, expostos ao trânsito. O mesmo vale para profissionais trabalhando em obras na pista.

10 Como abastecer

Na hora de aprender como dirigir nos EUA, vale a pena saber que, no país, não se compra combustível por litro, e sim por galão. Cada galão corresponde a 4,54 litros e, no Arkansas, por exemplo, custa por volta de US$ 2 (na Califórnia, o preço costuma mais que dobrar).

Na hora de abastecer, não há frentista. Pare o carro, indique o número da bomba ao funcionário da lojinha de conveniência e pague em dinheiro ou cartão de crédito. Depois, pegue a mangueira correspondente ao combustível que você deseja usar, aperte um botão ou levante uma alavanca para soltá-la da bomba (cada posto tem seu sistema) e abasteça normalmente. Caso haja troco, basta avisar ao funcionário o quanto a bomba registrou a menos que você pagou.

Para quem tem um cartão de crédito registrado nos EUA, basta usá-lo diretamente na bomba, sem precisar falar com funcionários. Alguns aplicativos também podem ser usados para automatizar o processo.

Como dirigir nos EUA: curiosidades

Para quem muda para os Estados Unidos, tirar a carteira de motorista é algo simples. Na maioria dos estados, basta pagar uma taxa e, no mesmo dia, caso queira, fazer uma prova teórica. No Arkansas, são 20 perguntas, das quais só é permitido errar três. É possível fazer o teste em inglês e espanhol, e livrinhos com as regras de trânsito são distribuídas em ambos os idiomas.

A partir daí, é marcado um teste prático, que deve ser feito no seu próprio veículo. Nele, o condutor checa algumas técnicas curiosas de condução. No Arkansas, por exemplo, não importa se seu carro tem câmera de ré, espelho retrovisor em ordem e o escambau. Ao engatar marcha à ré, é preciso fazer que nem antigamente: abraçar o encosto do passageiro e olhar para trás enquanto faz a manobra.

Além disso, para mudar de faixa, deve-se não apenas dar seta e olhar no retrovisor, mas também dar uma espiada por sobre os ombros.

Depois de passar na prova prática, basta retirar o documento para estar apto a dirigir nos EUA. Como no Brasil, a licença de motorista vale como documento de identificação no país. A diferença é que cada estado tem sua versão.

Aluguel de carro nos EUA

