Silvio Santos cutuca o genro, Alexandre Pato, que ainda não engravidou Rebeca Abravanel: - Só joga com uma bola

11/03/2021 | 12:10



Silvio Santos tomou a segunda dose da vacina contra o coronavírus na última quarta-feira, dia 10! E ao marcar presença no centro de vacinação, o dono do SBT conversou com o TV Fama, da RedeTV!. Primeiro, ele brincou ao falar sobre o genro, Alexandre Pato, que é casado com Rebeca Abravanel.

Ao citar que o jogador de futebol e a filha ainda não deram um netinho para ele, o apresentador disparou mais uma pérola:

- O Pato ele é um bom jogador de futebol, mas só joga com uma bola, com duas ele não joga, porque até agora a minha filha não engravidou.

Ao aproveitar a conversa com o TV Fama, Silvio ainda mandou um recado para o apresentador do programa, Nelson Rubens, e afirmou que ele está devendo dinheiro!

- Diz a ele que nós estamos em 2021 e ele ficou de me pagar o que me deve. Toda hora me dá uma desculpa. Quero o dinheiro que ele me deve, desde o tempo da Rádio Nacional, quando ele trabalhava comigo.

Por fim, fez mistério sobre o que fez durante o período da pandemia:

- Não posso falar [o que fiz], você vai ver daqui a nove meses o que pode acontecer, brincou!

O programa vai ao ar nesta quinta-feira, dia 11, na RedeTV!, a partir das 21h30!