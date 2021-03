Maiara acaba entregando que Maraísa engana o público durante o show

11/03/2021 | 11:10



Maiara e Maraísa participaram na noite da última quarta-feira, dia 10, do programa The Noite com Danilo Gentili e durante o bate-papo com o apresentador, Maiara acabou fazendo uma revelação sobre a sua irmã.

Para quem não sabe, durante o show da dupla, Maraísa acaba sentando em um piano para tocar algumas músicas e sua irmã acabou confessando que o instrumento é apenas cenográfico e que ela não toca o piano.

Vou mandar a real. A Maraísa só mostra o lado bom aqui. (...) Ela quer enganar as pessoas. O piano lá é dublado no show.

Mas Maiara deu uma amenizada na situação mesmo a sua irmã dando bastante risada e confirmando, dizendo que ela manda muito bem e tem muitas habilidade com o violão.

O apresentador aproveitou o alto astral da dupla para questionar se Maraísa foi responsável por dar uma ajuda e organizada no pedido de casamento que Maiara recebeu de Fernando Zor, e ela negou.

Eu acho que esse pedido não ia dar certo comigo. Teria que ser mais romântico, a dois...