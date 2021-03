Marcos Mion parabeniza André Marques por ser selecionado para apresentar o No Limite

11/03/2021 | 11:11



Como você viu, Marcos Mion acabou deixando as apresentações de A Fazenda e estava rolando uma teoria nas redes sociais que com o retorno do No Limite, na Rede Globo, o apresentador poderia estar a frente do programa.

Mas dias depois, a assessoria da emissora acabou comunicando a todos e a imprensa que quem vai apresentar o No Limite é André Marques, e como o apresentador atualmente está no The Voice Kids, ele abriria a vaga para Márcio Garcia.

E mesmo assim, Marcos Mion que tem um coração gigantesco de ouro, foi até as suas redes sociais se manifestar sobre o assunto e aproveitou para a agradecer a todo o carinho dos fãs e ainda desejou boa sorte para André Marques:

Torcendo para ser mais um paredão falso... Brincadeira! Eu me sinto obrigado a comentar e agradecer toda essa torcida que surgiu por mim DO NADA! Tanto carinho. Obrigado a cada um de vocês. Vai com tudo, André!