Antonia Fontenelle justifica declarações polêmicas sobre ex-namorados e fala sobre traições: - Eu sou a maior chifruda desse país

11/03/2021 | 11:10



Parece que Antonia Fontenelle foi colocada em uma saia justa durante o quadro Bola Fora, do programa A Noite é Nossa exibido pela Record. A youtuber, conhecida por suas falas polêmicas, foi desafiada a esclarecer algumas declarações que fez sobre seus ex-namorados.

Antonia começou o programa declarando que já foi traída diversas vezes, e que teria que se policiar sobre o que falava no programa para não acabar ofendendo ninguém:

- Eu sou a maior chifruda desse país. Peraí que eu já estou com tanto processo que não tem mais espaço em lugar nenhum.

A apresentadora começou falando sobre a situação em que teria afirmado que o ex-jogador de futebol Emerson Sheik, com quem viveu um affair, era homossexual depois que ele insinuou que a havia traído com Nicole Bahls. Fontenelle negou a afirmação, e esclareceu que não passou de um mal-entendido:

- Quando um homem com a idade dele, 40 e tantos anos, dá uma declaração a respeito de uma mulher que ele assumiu como namorada, que ele me colocou no seio da família dele e vice-versa. Daí para aparecer pra duas novinhas tempos depois ele fala: Ai eu estava com ela e com uma outra, é porque ele não é homem. Homem que se preze não faz esse tipo de declaração. Então eu acho que esse tipo de gente, quando se assume de fato como eles são, vai ser mais feliz. Eu não afirmei que ele era homossexual, mas que ele precisa se entender o que ele é.

Outra fala de Antonia que foi questionada durante o programa foi de que seu casamento com Jonathan Costa teria sido falso. A youtuber acabou desconversando, mas entregou que parte da motivação da união foi para provocar a opinião pública:

- Não foi um casamento de mentira, é que do jeito que as pessoas colocam as coisas viram um outro sentido. Foi de verdade enquanto durou. Eu acho que ele achou que estava casado com uma pessoa, e quando viu quem de fato eu era? O Jonathan é um excelente pai, mas como que uma mulher de 42 anos pode pensar que vai dar certo um casamento com um menino de 21 anos? Eu não pensei. E também eu queria dar uma festa, eu queria afrontar a sociedade, eu posso namorar com quem eu quiser.

Por fim, a apresentadora falou sobre o polêmico namoro com Eduardo Costa, a quem já acusou de traição algumas vezes. Durante o programa, no entanto, ela desconversou e ainda provocou o sertanejo, afirmando que ele queria apenas se mostrar:

- O Eduardo foi um pente rápido, não foi um romance. O Eduardo é um homem maravilhoso, mas não como namorado. Como namorado não dá. Eu acho que esse tipo de homem que era muito ferrado na infância, quando eles viram gente grande e ficam bem sucedidos, eles precisam provar isso a cada segundo.