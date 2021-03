Custo da Educação aumenta 2,48% em fevereiro no IPCA, mostra IBGE

11/03/2021 | 11:07



As famílias gastaram 2,48% a mais com Educação em fevereiro, o equivalente a um impacto de 0,15 ponto porcentual na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O maior impacto partiu dos cursos regulares, com avanço de 3,08%, uma contribuição de 0,14 ponto porcentual. O resultado reflete os reajustes sazonais observados no início do ano letivo, além da retirada de descontos praticados por algumas instituições de ensino ao longo de 2020, no contexto da pandemia de covid-19, explicou Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.

"Em fevereiro a gente capta os reajustes que são praticados pelas instituições de ensino no início do ano letivo, e houve também retirada de alguns descontos que foram praticados no ano de 2020 por conta da pandemia", disse Kislanov.

As maiores elevações de preços ocorreram na pré-escola (6,37%), ensino fundamental (4,92%) e ensino médio (4,45%), mas também houve aumentos no ensino superior (0,94%) e curso técnico (0,91%).