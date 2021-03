Advogada do pai de Britney Spears revela que a cantora pediu para que seu ele fosse o único tutor de seu patrimônio

11/03/2021 | 09:10



A vida de Britney Spears sempre foi recheada com muitas polêmicas, não é mesmo!? E de um tempo para cá o que mais se ouve da vida da cantora é sobre a briga judicial que ela cravou com o seu pai.

Mas o que o público não esperava era que a advogada do pai da cantora, Vivian L. Thoreen, fosse publicar um comunicado falando sobre a situação da conservadoria e que desde 2019, a princesinha do Pop pediu para que seu pai fosse o único tutor de seu patrimônio.

Desde o começo, o tribunal monitora minuciosamente a situação de Britney, incluindo contabilidade anuais e recomendações e revisões profundas elaboradas por um experiente e dedicado investigador judicial que anualmente se encontra com Britney e todos os envolvidos em sua conservadoria. A Conservadoria de Patrimônio de Britney era co-dirigida por um fiduciário profissional privado e por seu pai até o início de 2019. Naquele momento, Britney pediu em documentos judiciários que sei pai fosse o único tutor de seu patrimônio. Sua Conservadoria de Pessoa não é gerenciada pelo seu pai, mas sim por um fiduciário profissional privado e passa por entrevistas, audições e relatórios [à Conservadoria de Patrimônio] feitos por um investigador judicial para o juiz.

E enquanto tudo isso não é resolvido, as disputas acontecem na justiça dos Estados Unidos, e ambas as partes envolvidas, por meio de seus advogados, vão revelando aos poucos novas informações sobre o caso e a mais nova delas veio por meio da advogada do pai da cantora.

Em uma entrevista para a CNN internacional, Vivian novamente comenta e revela que o pai da cantora deseja muito que a conservadoria chegue ao fim logo e que para isso acontecer basta Britney querer.