Fiuk e Thais se estranham durante a festa no BBB 21

11/03/2021 | 08:10



Durante a noite da última quarta-feira, dia 10, os brothers do BBB 21 foram contemplados com uma festa do líder, Rodolffo. O cantor, obviamente, escolheu para festejar ao lado dos amigos confinados um tema totalmente a sua cara levada para o sertanejo, com direito a touro mecânico e até um palco com violão e microfone para ele soltar a voz.

E todo mundo já sabe que Thaís está perdidamente apaixonada por Fiuk, caso você não saiba, eles já até trocaram uns beijinhos dentro do confinamento. Mas o cantor já deixou claro que não quer se envolver e que está ali para jogar, mas parece que a sister ainda não entendeu. No momento em que o irmão de Cleo Pires levantou para ir cantar uma música no palco, Thaís comentou em uma conversa com Viih Tube:

Agora que eu apaixono!, em tom de brincadeira.

Assim como uma boa amiga, Viih Tube presenciou algumas crises já de ciúmes de Thaís e decidiu que seria uma boa hora de ir lavar roupa suja com Fiuk e soltou pra cima do brother:

Mulher não é idiota para cair em suas conversar.

E os dois começaram a bater boca por causa dessa situação em que o ator diz que não quer misturar a vida íntima com o jogo e onde Viih Tube alega que Fiuk está brincando com os sentimentos de sua amiga.

E dentro do quarto secreto, Carla Diaz acompanhou tudinho o que estava rolando e ainda teve tempo para ficar com dó de Thaís e ainda reprovou a abordagem de Viih Tube na hora que foi falar sobre esse assunto com o Fiuk.

A festa ainda proporcionou para o público de casa um momento em que Arthur revela para Fiuk que está apaixonado há seis anos por uma pessoa e o filho de Fábio Jr. aproveitou para dar uma alfinetada no brother com quem tem pouca afinidade dentro do confinamento:

Você não supera mesmo! Você tem problema em superar. Tem seis semanas que você não me supera.

E além de tudo isso, Boninho deixou claro que vai entregar um card extra para Carla Diaz usar dentro do quarto secreto e que o horário do retorno da atriz para a casa do Big Brother Brasil 21 mudou das 8 horas da manhã para o meio dia. Vamos ficar espiando muito para saber se ela vai dar uma balançada na casa, não é mesmo?