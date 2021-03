Será falta de juízo?

Do Diário do Grande ABC



10/03/2021 | 23:59



Haveria explicação plausível para a realização de festa com 500 pessoas em plena quarta-feira, data em que 2.286 cidadãos brasileiros perderam a vida no País por causa da Covid-19? Será que esses jovens não sabem do risco que correm e também do perigo que levam para suas residências após a balada? Será que não têm informação sobre a pandemia, ou simplesmente lhes falta empatia?

Cada um dos convivas do animado folguedo, realizado às margens da Represa Billings, certamente possui pais, irmãos, primos ou amigos. Relacionam-se com outros seres humanos, que, assim como eles, são vulneráveis à ação do vírus que já matou mais de 260 mil pessoas no Brasil em pouco mais de um ano e que mantém hospitais (públicos e particulares) lotados de gente que luta desesperadamente pela vida. Será que lhes falta um mínimo de bom-senso, porque não dizer de juízo, para que comportem-se de maneira tão displicente?

E o que dizer dos organizadores desse evento? É quase certeza que adotarão o discurso de que precisam ganhar a vida e culparão as restrições sanitárias impostas pelos governos estadual e municipal por estarem impedidos de exercer suas atividades. Por dinheiro, geram aglomeração e nem se importam se aqueles que responderam às propagandas veiculadas em redes sociais ou outros meios de divulgação também vierem a morrer. E daí?

Eles desafiam as autoridades. Apostam na impunidade ou acreditam que, caso flagrados, compensa pagar as multas e seguir com as atividades clandestinas independentemente do avanço do coronavírus.

O que assusta é que essas multidões constituem terreno fértil para a perpetuação da doença. E contribuem sobremaneira para que os equipamentos de saúde permaneçam lotados, sem condições de prestar atendimento para os cidadãos que venham a se contaminar.

Passou da hora de encarar a pandemia com responsabilidade. Já que não dá para contar com atitudes cidadãs dessas pessoas, que elas sejam punidas exemplarmente.