Prefeitura consegue R$ 1 mi em Brasília para o esporte

11/03/2021 | 00:01



O secretário de Esporte e Prática Esportiva de Santo André, Marcelo Chehade, esteve ontem em Brasília e obteve junto ao deputado federal Kim Kataguiri (Democratas-SP) assinatura de emenda parlamentar que disponibilizará R$ 1 milhão para a cidade. A intenção da secretaria é que a verba seja utilizada em diferentes ações, para todas as idades, como Jogos Escolares, Jotisa (Jogos da Terceira Idade de Santo André), Meia Maratona e a Copa Santo André de futebol amador, mas também poderá beneficiar os times profissionais do município.

“O projeto foi elaborado visando aumentar nossas ações em relação à prática esportiva e também ao esporte de alto rendimento da cidade. Com essa verba atenderemos cada vez mais andreenses, buscando recuperar seu papel de destaque e de revelar atletas dentro do esporte nacional”, comemorou Marcelo Chehade.

“Em todas as secretarias procuramos parcerias importantes, seja no setor privado ou de ordem pública, sempre com foco em trazer melhorias e qualidade de vida para os andreenses. O esporte será muito importante, ainda mais pensando em um momento pós-pandemia, e esta verba trará novidades para a cidade”, disse o prefeito Paulo Serra.

Por seu histórico e também pelas atividades desenvolvidas, Santo André disputará ainda este ano o título de capital sul-americana do esporte, em ação promovida pela Aces Europe, associação ligada ao Parlamento Europeu, que laureia locais com excelência na promoção esportiva.