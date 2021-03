Azulão tenta carimbar a faixa em visita ao Palmeiras

Dérek Bittencourt

11/03/2021 | 00:01



Depois de empatar com o Santo André na segunda-feira e somar seu primeiro ponto no Campeonato Paulista, o São Caetano retorna à Capital hoje para seu terceiro compromisso pela competição. Em jogo atrasado da primeira rodada, o Azulão visita o Palmeiras, a partir das 19h, no Allianz Parque. No entanto, a equipe do Grande ABC terá pela frente adversário bastante diferente. Isso porque o Verdão deu folga aos titulares após o título da Copa do Brasil. Com time modificado, o Alviverde deverá ter à beira do campo João Martins, porque Abel Ferreira deve viajar hoje para Portugal, onde passará suas férias.

Independentemente de quem o adversário mandar a campo, o técnico Wilson Júnior prevê dificuldades para o São Caetano, apesar de elogiar o crescimento demonstrado pelos seus jogadores entre os jogos contra Red Bull Bragantino e Santo André.

“O Palmeiras é um dos elencos mais ricos do Brasil em jogadores, então sabemos que será bem difícil, mas nossa equipe evoluiu, o que me deixa feliz. Temos de melhorar ainda na questão de aproximação, de chegar mais no gol, de conseguir aproveitar melhor as oportunidades”, destacou o comandante azulino.

O São Caetano, porém, pode ter mudanças na escalação. Isso porque houve pouco tempo entre o compromisso de hoje e o empate sem gols contra o Ramalhão, na segunda-feira à noite. “Os jogadores ainda estão esgotados, a recuperação nos preocupa bastante, mas estamos estudando para tentar colocar o melhor São Caetano possível em campo, lutar, ser organizados, com nível de concentração elevado e buscar os três pontos mesmo no campo do adversário”, concluiu Wilson Júnior.

No Palmeiras, com os titulares descansando, João Martins dará oportunidades a jogadores como Victor Luís, Patrick de Paula, Lucas Lima, Breno Lopes e Wesley.