Nissan Kicks 2022 é flagrado nas ruas e seu visual brasileiro é revelado; veja os detalhes

Rogério Júnior

Do Garagem360



10/03/2021 | 20:18



: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line

Após ser flagrado nas ruas sem camuflagem nas ruas de São Paulo, ostentando uma carroceria azul o novo Nissan Kicks 2022 tem seu visual revelado para o mercado brasileiro o que sugere que sua estreia está mais próxima do que imaginamos.

O modelo não trará muitas mudanças do modelo mundial que foi apresentado primeiramente na Tailandia em 2020 e logo após no Japão. A maior alteração está na adição de uma nova tecnologia ligando a lanterna, essa peça não emitirá luz, apenas refletirá as luzes de farol na posição baixa e alta, opção essa a mesma usada no Volkswagen T-Cross.

O modelo flagrado não tem muitas diferenças estéticas da versão mundial (Imagem: Notícias Automotivas / Divulgação)

Nissan Kicks 2022

As outras mudanças serão apenas em design do novo Nissan Kicks, a dianteira terá uma grande grade de radiador, os para choque foram completamente redesenhados juntamente com as rodas de ligas e os faróis serão mais esticados e com uma opção de LED.

O interior terá uma leve atualização, a Hyundai decidiu trocar o quadro de instrumentos para outro com mais grafismo, mas que ainda conterá 7 polegadas. A central multimídia contará com Android Auto e Apple CarPlay e contará com mais 2 entradas usb.

O novo Nissan Kicks foi flagrado nas ruas brasileiras com nenhuma camuflagem (Imagem: Jornal da Record – R7 / Divulgação)

Os dados técnicos não devem mudar do modelo mundial, com um motor aspirado 1.6 com 114 cavalos e 15,5 kgfm de torque, a versão e entrada pode vir utilizando um cambio manual de 5 marchas e as demais com uma automática CVT. A versão híbrida lançada na Ásia se vier para o Brasil deve chegar apenas no próximo ano, a Nissan aposta em uma tecnologia mais barata para reduzir as emissões de carbono e diminuir o preço do carro 2022 no Brasil.

A dianteira terá uma grade maior, faróis mais afinados e a opção LED (Imagem: Carros IG / Divulgação)

A versão híbrida se vier para o Brasil deve chegar em 2021, a empresa prometeu uma tecnologia mais barata (Imagem: Motor1 – Uol / Divulgação)