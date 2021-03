Dicas de manutenção: empresa oferece e-book com cuidados para o veículo

Leo Alves

10/03/2021 | 20:18



Ter boas dicas de manutenção pode ser importante para cuidar melhor do automóvel e fazer com que ele dure mais tempo e sem a necessidade de uma manutenção corretiva, que pode ser prejudicial ao veículo e pode causar grandes estragos financeiros.

Para auxiliar nesse sentido, a Nakata, empresa que produz sistemas de suspensão, lançou uma série de e-books com dicas de manutenção para o mercado automotivo. “Os e-books se tornam fonte permanente de disseminação de informação seja para o motorista se informar sobre os cuidados necessários com o carro para mantê-lo em boas condições, como para o mecânico consultar, tirar dúvidas e aprimorar o seu conhecimento e o desenvolvimento pessoal, sendo de fácil acesso para todos e gratuitos”, comenta Sabrina Carbone, gerente de marketing da Nakata

E-book com dicas de manutenção

Os livros digitais podem ser utilizados tanto por proprietários quanto por mecânicos. É possível acessar o manual do carro seminovo para aprender sobre os cuidados com o veículo. A empresa conta também com um guia para a manutenção de motocicletas.

Para acessar os e-books, basta entrar no blog da Nakata clicando aqui. Depois é só ir até a aba dos livros digitais e escolher qual é o mais indicado para o seu veículo.