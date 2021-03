Mini com desconto: marca anuncia condições especiais para venda corporativa

Leo Alves

Do Garagem360



10/03/2021 | 20:18



Durante o mês de março, os clientes corporativos podem comprar veículos da Mini com desconto. De acordo com a marca britânica, toda a linha da empresa será oferecida com até 14% de desconto, de acordo com o modelo e versão desejada. Porém, é necessário utilizar o serviço financeiro da própria Mini para obter a redução do valor.

Mini com desconto

Um dos modelos da Mini com desconto é o SUV Countryman. De acordo com a empresa, o modelo está sendo oferecido com o valor promocional de R$ 189.191 para o pagamento à vista. No caso de parcelamento, é preciso dar uma entrada de 49% do valor e financiar o saldo em 36 parcelas de R$ 3.321,10 com taxa de 0,97% ao mês.

No Brasil, o modelo é oferecido com motores de três e quatro cilindros. Embora a Mini não informe a motorização desta promoção, é provável que seja o modelo 1.5 tricilíndrico de 136 cv de potência e torque máximo de 22,4 kgfm. A transmissão é a automatizada de dupla embreagem com sete marchas.

Quem quiser aproveitar os descontos tem até o dia 31 de março. Mais informações estão disponíveis no site da Mini.