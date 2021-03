GMC revela data de lançamento do SUV elétrico do Hummer

Leo Alves

Do Garagem360



10/03/2021 | 20:18



O nome Hummer vai voltar para o portfólio do grupo GM. A picape elétrica do modelo já estava confirmada, mas haverá um SUV elétrico para completar a família. Essa confirmação foi dada pela GM na última segunda-feira (8), quando a empresa anunciou que irá revelar o utilitário esportivo no dia 4 de abril.

SUV elétrico do Hummer

Vale lembrar que o nome Hummer não será mais uma marca dentro da GM, como acontecia entre os anos 1990 e 2000. Agora, esses modelos ficaram dentro da divisão de pesados do grupo americano, que utiliza a marca GMC.

Sobre o SUV elétrico, a GMC não revelou detalhes do modelo. Entretanto, é possível que o conjunto movido a eletricidade seja semelhante ao utilizado na versão picape. Para ela foi escolhido um conjunto formado por três motores elétricos que fornece tração para as quatro rodas.

No total, são 1.ooo cv de potência e 1.590 kgfm de torque máximo. Com toda essa capacidade, a estimativa é que a picape atinja os 100 km/h em cerca de três segundos.