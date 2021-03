Preço da gasolina em alta: Petrobras anuncia novo aumento para o combustível

Leo Alves

Do Garagem360



10/03/2021 | 20:18



E novamente o preço da gasolina vai iniciar uma semana em alta. A Petrobrás anunciou o sexto aumento nos preços do combustível apenas em 2021. O diesel também sofrerá reajustes nos valores praticados nas refinarias. Os novos preços entraram em vigor nesta terça-feira (9).

Preço da gasolina em alta

De acordo com a Petrobras, o preço da gasolina nas refinarias passou a ser de R$ 2,84 por litro. Isso representa uma alta de R$ 0,23 por litro, sendo 9,2% a mais do valor praticado na última semana. Já o litro do diesel foi reajustado para R$ 2,86, uma lata de R$ 0,15 – ou 5,5% a mais que o preço pedido até a última segunda-feira (8).

Se a gasolina subiu pela sexta vez no ano, no caso do diesel foi o quinto aumento em 2021. De janeiro até hoje, a gasolina acumula alta de 54% no valor cobrado nas refinarias, enquanto que o valor do litro do diesel já subiu 41,6% neste mesmo período.

Embora não haja uma estimativa do quanto esse aumento será refletido nas bombas, é bem provável que os postos de combustível façam o repasse integral ao consumidor.