Carros 2021: Land Rover Discovery Sport diesel começa a ser vendido

Leo Alves

Do Garagem360



10/03/2021 | 20:18



A Land Rover lançou a linha 2021 do Discovery Sport no Brasil com algumas mudanças em fevereiro. Agora, o modelo produzido na fábrica de Itaiaia (RJ) da marca inglesa, teve as vendas da nova linha iniciada no País.

Carros 2021: Land Rover Discovery Sport

A nova motorização diesel do Land Rover Discovery Sport é chamada pela marca de D200. Trata-se de um propulsor diesel 2,0l de 199 cv de potência (a 3.750 rpm) e 43,8 kgfm de torque máximo (a 1.750 rpm). Essa configuração estará disponível para as quatro versões do SUV. Além dele, o motor P250 flex segue disponível.

Outras novidades

Além do novo motor, a Land Rover adicionou uma nova opção de cor ao modelo, que é a Prata Hakuba. Internamente, há outras novidades. O volante foi atualizado, assim como a manopla do câmbio. Há também um novo sistema de entretenimento, o PIVI PRO. Com ele, foi possível adicionar o sistema de câmeras 360º e a função de capô transparente, que permite que o condutor visualize o terreno que está a sua frente e logo abaixo do capô.

Outra função que a central multimídia reproduz é o sensor de profundidade, que é um sistema que informa o quanto que a carroceria do modelo está imersa em um trecho alagado. No caso do Discovery Sport, a capacidade de imersão é de 600 mm.

A Land Rover oferece três versões para o SUV: S, SE e R-Dynamic SE. Todas estão disponíveis com os motores flex e diesel e opção de até sete lugares. Os preços da motorização diesel começam em R$ 310.950 (5 lugares) e R$ 319.650 (7 lugares), sempre na versão S, a de entrada do modelo no Brasil.