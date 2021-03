Financiamento de veículos teve leve alta em fevereiro

Leo Alves

Do Garagem360



10/03/2021 | 20:18



Um levantamento realizado pela B3 apontou que o financiamento de veículos teve uma pequena alta em fevereiro de 2021. Ao todo, foram financiados 458 mil veículos no segundo mês de 2021, número que foi 0,6% superior ao do mesmo período em 2020, quando foram financiados 455 mil veículos.

Financiamento de veículos em fevereiro

Esses dados englobam veículos novos e usados. Além dos carros, estão inclusos no total as motos e os caminhões financiados em todo o Brasil. Os veículos usados foram os responsáveis pela maior parte do total de financiamento, com 338 mil unidades financiadas, sendo uma alta de 14,1% em relação a fevereiro de 2020.

Veículos leves

As vendas financiadas dos automóveis cresceram 8,2% em fevereiro de 2021 quando comparado com 2020. Porém, assim como aconteceu no quadro total, a maior parte dos financiamentos foram de usados, com alta de 13,7%. No caso dos carros novos, houve uma queda de 8,4% nos financiamentos.