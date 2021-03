Marcas mais vendidas: Fiat lidera com folga e Ford despenca no ranking

Leo Alves

10/03/2021



De acordo com o os dados divulgados pela Anfavea, a Fiat é a líder dentre as marcas mais vendidas no mês de fevereiro. A empresa italiana conseguiu encerrar com uma ligeira folga para a segunda colocada, que foi a Volkswagen. Em terceiro, a Chevrolet fechou o pódio das líderes.

Marcas mais vendidas em fevereiro

Para determinar o ranking das mais vendidas, o Garagem360 considerou as vendas de automóveis e de comerciais leves divulgadas pela Anfavea. Dessa forma, é possível incluir as picapes na disputa, já que elas são classificadas como veículos comerciais.

Abaixo, confira quais foram as 10 marcas mais vendidas em fevereiro de 2021.

Fiat: 33.501 unidades Volkswagen: 26.787 unidades Chevrolet: 24.962 unidades Hyundai Brasil: 14.447 Renault: 10.604 unidades Jeep: 10.469 unidades Toyota: 10.258 unidades Honda: 7.314 Nissan: 5.728 unidades Ford: 3.748 unidades

Ford em queda

A Ford teve em fevereiro o seu primeiro mês inteiro de vendas após o anúncio do fechamento das fábricas brasileiras. E por mais que ainda haja estoques dos modelos Ka, Ka Sedan e EcoSport – descontinuados após a decisão da marca –, a empresa já começa a sentir os efeitos de sua nova realidade. Em fevereiro de 2020, a empresa vendeu 13.759 automóveis, ante os 2.438 de fevereiro de 2021, uma queda de 60,7%. Nos comerciais leves houve um recuo menor, mas ainda expressivo. No ano passado, a empresa americana vendeu 2.965 unidades, contra os 1.310 do último mês. Dessa forma, a retração foi de 32%.

Carros mais vendidos

