Veja 15 carros seminovos por até R$ 50 mil que são boas opções de compra

Leo Alves

Do Garagem360



10/03/2021 | 20:18



Com os preços dos modelos novos cada vez mais alto, a solução para diversas pessoas tem sido procurar nos carros seminovos. Tanto é que esses veículos foram os responsáveis pela maior parte dos financiamentos em 2021, conforme apontou esse levantamento da B3.

Por conta da alta demanda por esses veículos, o Garagem360 fez uma busca nos anúncios do site Webmotors para listar algumas boas opções. Há diversas outras listas semelhantes em nosso site, mas dessa vez o critério foi um pouco mais específico. O alvo foram os carros seminovos apenas, que são os veículos com até três anos de uso. Dessa forma, foram excluídos qualquer veículo cujo ano/modelo fosse anterior a 2018.

O teto estabelecido foi o de R$ 50 mil. Com esse valor, o consumidor tem acesso no mercado de novos apenas as versões de entrada e intermediárias dos subcompactos e um ou outro compacto. Entretanto, a situação é diferente no universo dos seminovos. Modelos que hoje custam cerca de R$ 60 mil são encontrados por valores bem mais acessíveis. Sem contar que há alguns carros com mais espaço interno ou mais equipamentos que os veículos 0km de entrada.

15 carros seminovos por até R$ 50 mil

A seguir, veja os modelos selecionados e que se enquadram nos critérios estabelecidos.

Volkswagen Fox 1.6 Connect 2019 – R$ 48.900 Ford Ka 1.0 SE 2020 – R$ 46.900 Ford Ka Sedan 1.5 SE Plus AT 2019 – R$ 47.990 Fiat Strada 1.4 Hard Working CS 2019 – R$ 49.900 Renault Kwid Zen 2020 – R$ 40.890 Fiat Mobi Like 2018 – R$ 39.900 Renault Sandero Zen 1.0 2020 – R$ 49.900 Chevrolet Onix 1.0 LT 2019 – R$ 49.400 Nissan Versa 1.0 2019 – R$ 43.280 Volkswagen Saveiro 1.6 Robust CS 2020 – R$ 49.480 Toyota Etios Sedan 1.5 X 2018 – R$ 46.990 Volkswagen Up TSI Move 2018 – R$ 49.980 Hyundai HB20 1.0 Vision 2020 – R$ 46.900 Fiat Grand Siena 1.4 Attractive 2018 – R$ 45.990 Peugeot 208 1.2 Active 2020 – R$ 46.500

Como a lista mostra, até mesmo carros de segmentos superiores, como o Peugeot 208. Duas picapes também apareceram (Fiat Strada e VW Saveiro), sendo boas opções para quem precisa de um utilitário para trabalhar.

Na galeria, veja as imagens dos modelos listados.