Vôlei de praia brasileiro põe 3 duplas nas quartas de final na etapa de Doha

10/03/2021 | 19:14



O vôlei de praia brasileiro terá três duplas nas quartas de final da etapa de Doha do Circuito Mundial, um evento quatro estrelas. Nesta quarta-feira, Ana Patrícia/Rebecca, Ágatha/Duda e Evandro/Guto se garantiram entre as oito melhor parcerias de cada naipe do evento no Catar.

Após estrearem com derrota na terça-feira, Ágatha e Duda tiveram de ganhar três vezes nesta quarta. Elas venceram Menegatti e Orsi Toth, da Itália, por 21/19 e 21/16, no Grupo C, e as holandesas Keizer e Meppelinkm, na repescagem, de virada, por 33/35, 21/17 e 21/19. Já nas oitavas de final, passaram pelas suíças Huberli e Betschart por 21/19 e 21/18. Nas quartas, suas rivais serão as americanas Claes e Sponcil.

"Pela posição do nosso time, e o tempo que estamos juntas, a derrota ontem foi muito amarga. Buscamos entender os erros e conversamos para voltarmos hoje com uma outra postura. Fomos melhorando com o passar dos jogos. A partida contra as holandesas foi muito dura, eletrizante, mas conseguimos ter a cabeça fria para vencer. No terceiro jogo a dificuldade foi o cansaço, mas a gente já estava acostumada a esse desafio em razão do Circuito Brasileiro, que nos prepara bem", relatou Agatha.

Ana Patrícia e Rebecca entraram duas vezes em quadra nesta quarta. Pela repescagem, derrotaram as suíças Bobner e Zoe Vergé-Dépré por 21/8 e 21/11. Nas oitavas de final, encararam a campeã olímpica Laura Ludwig e Meg Kozuch, da Alemanha, e as venceram por 21/18 e 21/14. Suas próximas adversárias vão ser as americanas Alix Klineman e April Ross.

"É importante para o nosso time estar de volta ao cenário mundial pela preparação como um todo. Estávamos sem parâmetro de como as demais duplas do mundo estavam, e aqui podemos colocar em prática tudo o que vínhamos treinando. O dia hoje foi muito bom. Ontem encerramos com uma vitória e uma derrota, e acabamos precisando fazer um jogo a mais. O que foi bom para nos preparar para a partida que tivemos contra o forte time da Alemanha. Conseguimos fazer o nosso sistema de jogo funcionar bem e conquistamos essa importante vitória", disse Ana Patrícia.

No evento masculino, Evandro e Guto, líderes do Grupo A, só atuaram pelas oitavas de final. E venceram os suecos Ahman e Helvigg por 18/21, 21/13 e 16/14. Evandro disputa a etapa ao lado de Guto, pois Bruno Schmidt se recupera da covid-19. Nas quartas, eles vão encarar os letões Saimolovs e Smedins.

ELIMINADOS - Três duplas brasileiras foram eliminadas nesta quarta-feira no Catar. Tainá e Victória caíram na segunda rodada do Grupo B para as alemãs Behrens e Ittlinger (13/21, 21/16 e 15/9), Carol Solberg e Bárbara Seixas perderam nas oitavas de final para Claes e Sponcil (21/17, 15/21 e 15/12) e Alison e Álvaro Filho foram superados na repescagem por Losiak e Kantor, da Polônia (16/21, 21/17 e 15/5).