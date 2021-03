Bolsas de NY fecham na maioria em alta, com aprovação de pacote, CPI e Treasuries

10/03/2021 | 19:04



As bolsas de Nova York fecharam na maioria em alta nesta quarta-feira, 10, estimuladas pela aprovação do pacote fiscal na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos e observando a movimentação nos rendimentos dos Treasuries. A publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA impulsionou as bolsas no começo da sessão. O otimismo dos mercados levou o Dow Jones e renovar sua máxima histórica de fechamento. O Nasdaq, por sua vez, operou perto da estabilidade, após os avanços na sessão de ontem.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,46%, a 32.297,02 pontos, o S&P 500 subiu 0,60%, a 3.898,81 pontos, e o Nasdaq recuou 0,04%, a 13.068,83 pontos. Depois de subir mais de 3% na última sessão, este índice fechou perto da estabilidade, com a Tesla, que havia avançado ontem quase 20%, em baixa de 0,82%.

A publicação do CPI dos EUA em fevereiro acalmou investidores que temiam uma disparada maior na inflação, "mas a leitura do núcleo mais suave do que o esperado deve ajudar a conter o nervosismo do mercado - pelo menos por ora", aponta a LPL Markets. No entanto, a análise é de que os dados a partir de março devem ganhar atenção dos investidores, uma vez que devem demonstrar os efeitos da reabertura na economia.

A aprovação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão no Congresso americano estimulou os mercados. Após meses de negociação, o projeto foi finalmente aprovado no Senado e na Câmara e o presidente Joe Biden vai sancioná-lo na sexta-feira. Nesta tarde, a Câmara aprovou o texto por 220 votos favoráveis e 211 contrários - apenas um deputado democrata votou contra e nenhum republicano votou a favor. Depois do resultado, os juros dos Treasuries aprofundaram a queda que sofreram em grande parte do dia, movimento que também estimulou as bolsas.

A ação da American Airlines teve ganhos 0,69% com a notícia de que aumentou para US$ 10 bilhões o seu programa de venda de títulos e empréstimos relacionados à dívida, citando alta demanda do mercado. Já a General Electric (GE) confirmou hoje que fechou um acordo para a fusão da sua divisão de leasing de aeronaves. No entanto, a empresa caiu 5,36%, após atualizar projeções e ser alvo de avaliações de rating, com a S&P a colocando em observação para eventual rebaixamento. Facebook teve queda de 0,32%, em sessão marcada pelo pedido da empresa a um juiz para rejeitar uma ação antitruste contra a companhia.

As negociações com a ação da GameStop foram paralisadas temporariamente, após mais um movimento especulativo. Com a retomada durante a sessão, o papel fechou em alta de 7,33%.