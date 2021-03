Quarta-feira, dia 10 de março de 2021

Ademir Médici



SANTO ANDRÉ

Maria Prazer de Jesus Gama, 92. Natural de Laranjeiras (Sergipe). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Galvez Bassani, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Zilda Teles Jangrossi, 86. Natural de Nova Aliança (São Paulo). Residia na Vila Florestsa, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Memorial Planalto.

Benedicta Zuccheratto Madonna, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valdeci Antonio dos Santos, 86. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Policial aposentado. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Edison Jorge, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Syllas de Almeida Vieira, 80. Natural de Cacnde (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evanilde Nabas Keller, 79. Natural de Rio das Pedras (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 7, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Dias, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiza Josefa da Silva, 75. Natural de Santa Maria do Cambucá (Pernambuco). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Concetta Ottati, 72. Natural da Itália. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Vitalina Pereira, 71. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adelina dos Santos Faria Rodrigues, 68. Natural de Álvares Florence (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Ozineuda Ozias Lopes, 68. Natural de Ibicuã (Ceará). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Nésio José Rossini, 67. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange Milanez, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Crematório Jardim das Primaveras I, em Guarulhos (São Paulo).

Laércio Vitório, 63. Natural de Piratininga (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Luiz do Nascimento, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Roberto Queiroz Caminha, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Verde, em São Paulo, Capital. Analista de sistemas. Dia 7, em Santo André. Cemitério do Horto, em São Paulo, Capital.

Sueli de Melo Militão, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Cozinheira. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Sandro Gonçalves Bastos, 49. Natural de Sã Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Pouso Alegre (Minas Gerais).

Mônica Reis Silva de Souza, 44. Natural de Itabuna (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Atendente. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Josefina Cardoso Genari, 96. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Tadeu Miggiolaro, 72. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Meire Helena Garbin Finardi, 64. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Giuseppe Saltarelli, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Thiago Sampaio Paulino Dantas, 19. Natural de Diadema. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Francisco Ananias Pedro, 50. Natural de Monte Horebe. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Maria Margarida Cândido Ferreira, 72. Natural de Puxinanã (Paraíba). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Raimunda Soares de Santana, 59. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Cemitério Municipal.

M A U Á

Manoel Brasiliano dos Santos, 85. Natural de Carmópolis (Sergipe). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Beduti, 80. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Antonio de Oliveira, 79. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Odair Hermínio Magalhães, 69. Natural de Meridiano (São Paulo). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Maria Madalena Pereira Duarte, 68. Natural de Santa Mariana (Paraná). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

José Euclides da Silva, 67. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Antonio José da Silva Filho, 65. Natural de Mauá. Residia na Vila Augusto, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

Alcides José dos Santos, 65. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

José Eduardo Quirino, 64. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Cleuza Fernandes Ferreira, 63. Natural de Corinto (Minas Gerais). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Carmo Bermudes Machado, 63. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

José Demontier Bezerra, 57. Natural de Caririaçu (Ceará). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Comerciante. Dia 7, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida Lima Viraes, 55. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Irland Madeira Júnior, 53. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

José Mauricio da Silva, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Lúcia Carla Soares Bezerra, 46. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Cristiano Okio Okuzono, 45. Natural de Londrina (Paraná). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Missayo Muraki, 74. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério São José.