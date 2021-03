GCM acusado de atirar em jornalista em São Bernardo se entrega para a polícia

Do Diário do Grande ABC



Após 38 dias de ter atirado no rosto do jornalista Daniel Lima, 70 anos, no pet shop Dr.Galera, em São Bernardo, o GCM (Guarda Civil Municipal), Ageu Galera, 35 - que estava com prisão decretada - se entregou para a polícia na tarde desta quarta-feira (10). Ele chegou ao 1ºDP da cidade acompanhado pelos advogados. Segundo as primeiras informações, Galera teria dito que não teve a intenção de atirar no idoso, que foi um acidente. O comunicador se recupera em casa.

Conforme a SSP (Secretaria de Segurança Pública), "diligências estão em andamento, mas detalhes não podem ser passados no momento para não prejudicar os trabalhos".

No dia 1º de fevereiro, Lima deixou dois cachorros para tomar banho no estabelecimento no Jardim do Mar, por volta das 11h. Às 14h30, o procedimento ainda não tinha sido concluído. No local em busca de informações, a conversa com Ageu, marido de Letícia Ramos Galera, proprietária do petshop, iniciou após o GCM dizer que o jornalista não precisava pagar pelo serviço.

Porém, ele insistiu para pagar a conta e, após conversa com Letícia em que se referiu a Ageu como “aquele rapaz”, o GCM voltou com a arma e disparou. Ele retirou os discos de gravação das câmeras do local e estava foragido desde então.