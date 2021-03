Do Diário do Grande ABC



10/03/2021 | 18:10



Em meio ao pior momento da pandemia do novo coronavírus, policiais acabaram com festa na tarde desta quarta-feira (10), no Riacho Grande, em São Bernardo. A aglomeração, que contava com centenas de pessoas, acontecia em um sítio na Estrada Hawaí Clube, no Jardim Tupã. De acordo com a PM, grande parte dos participantes estava sem máscara. Averiguação segue no local.

Mais informações em breve.