10/03/2021 | 17:45



O Estado do Rio de Janeiro registrou 69 mortes por covid-19 e 2.436 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (10) pela secretaria estadual de Saúde.

Com esses acréscimos, o número de casos da doença no Estado se aproxima dos 600 mil: agora são 599.572. O número de mortos chega a 33.893. A capital concentra tanto o maior número de mortes (19.207) como o maior número de casos no Estado (211.075).