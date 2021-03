D'Black e Nadja Pessoa estão respondendo a uma ação de despejo

10/03/2021 | 16:11



Como você já viu, Nadja Pessoa e D'Black passaram onze anos juntos e acabaram se separando. Agora, meses depois do anúncio do término, o ex-casal está respondendo a uma ação de despejo que tramita no Foro de Santana, em São Paulo, segundo a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia.

O motivo disso é que o cantor ao lado da ex-A Fazenda vem sendo alvo de um mandado de despejo por falta de pagamentos do aluguel do apartamento que eles passaram boa parte do relacionamento juntos, mas que até agora um oficial de Justiça não conseguiu notificar nenhum dos dois.

Segundo a ação movida pela proprietária do imóvel contra o ex-casal, consta que eles alugaram um apartamento com contrato de locação com prazo de validade de cerca de 30 meses. O valor até então era de 1,3 mil reais mensais e os pagamentos do condomínio, IPTU e de contar de consumo como: água e luz também eram de responsabilidade de Nadja e D'Black.

Ainda de acordo com o processo, a dupla ainda estava com alugueis atrasados desde setembro do ano passado, e sendo assim, eles acumularam uma dívida de 5,3 mil reais só de débito da locação com juros. E segundo a colunista, a dona do imóvel ainda pede que o ex-casal seja condenado ao pagamentos das custas processuais e de honorários advocatícios, onde o valor circula por cerca de 16,6 mil reais.

Parece que essa briga vai ser boa e cara, né!?