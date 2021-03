Rio Grande da Serra suspende atendimentos de rotina nas UBSs

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



10/03/2021 | 15:59



A Prefeitura de Rio Grande da Serra informou, agora há pouco, que as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município terão apenas pronto-atendimento e cuidado a gestantes durante a fase vermelha do Plano São Paulo. A partir de hoje, estão suspensos atendimentos de rotina como consultas e exames.

“A medida visa descentralizar os atendimentos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas e com isso proteger as famílias de Rio Grande da Serra, controlando a disseminação do coronavírus”, informou à população.

Hoje a cidade possui 15 pacientes com Covid-19 aguardando transferência de leitos na UPA. Ontem, eram seis.