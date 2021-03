Como se portar ao visitar um país árabe, como a Jordânia

Redação

Do Rota de Férias



10/03/2021 | 15:18



Estudar a cultura local de outros países é a melhor forma de evitar constrangimentos e mal entendidos durante uma viagem. A Jordânia, por exemplo, conta com uma série de costumes diferentes dos praticados no Brasil. Conheça os principais e evite situações embaraçosas.

Costumes da Jordânia: o que fazer ou não no destino

Encontros sociais

Ao conhecer pessoas novas, levante-se para cumprimentá-las e aperte suas mãos – mulheres vestidas com véus mais conservadores podem não retribuir o gesto. Não se preocupe se um conhecido lhe der um beijo nas bochechas ao cumprimentá-lo, pois os árabes tradicionalmente se beijavam nas duas bochechas como um gesto caloroso de boas-vindas e carinho. Também esteja ciente de que os moradores locais costumam ficar mais próximos ao conversar do que pessoas do Ocidente.

Gastronomia

Em um restaurante, dê uma gorjeta de aproximadamente 10% aos garçons, exceto se a taxa de serviço estiver incluída na conta total. Estender sua xícara é um sinal de que você gostaria de mais café. Caso não queira, agite a xícara de um lado para o outro para recusar o refil.

Normalmente, os jordanianos expressam sua generosidade por meio da gastronomia. Eles são muito hospitaleiros e costumam convidar as pessoas para refeições em suas casas. Não importa quão modestos sejam, os moradores locais têm orgulho de oferecer muita comida aos visitantes.

Um ‘convite jordaniano’ significa que você não deve levar nada, e sim comer tudo. Portanto, não se sinta desconfortável se seu anfitrião insistir em “superalimentá-lo” durante uma refeição. Também aceite quando o café árabe lhe for oferecido, pois é um sinal de hospitalidade.

É possível consumir álcool nas áreas apropriadas. As bebidas desse tipo estão disponíveis em bares e hotéis em toda a Jordânia e também podem ser compradas em supermercados.

Compras e passeios

Ao fazer compras leve muitos trocados, pois jordanianos geralmente não possuem troco. Negociar ou pechinchar com os comerciantes locais é uma boa opção para conseguir descontos.

Ao explorar as áreas públicas do país, vista-se de maneira mais conservadora e não interrompa ou passe na frente de um muçulmano que está orando em um local público.

Transporte

Em relação à locomoção no país, ofereça seu assento para idosos e mulheres no transporte público. Ao pegar um táxi, é um sinal de respeito dos homens sentarem-se no banco da frente. Já para as mulheres, o ideal é ir no banco de trás. Arredonde o pagamento da tarifa de táxi até o décimo mais próximo ao pagar o motorista e não se sinta obrigado a dar gorjeta – apesar de ser algo apreciado, o hábito não é necessário. Evite também bater a porta do carro com muita força.

Ramadã

O Ramadã é um mês sagrado, reservado ao jejum, piedade e generosidade, cujas datas variam de acordo com o calendário lunar islâmico. Durante o Ramadã, o álcool não é vendido, exceto em grandes hotéis. Fumar, comer e beber em público é proibido durante o dia. Como sinal de respeito, os visitantes também devem evitar essas atividades em público durante o horário de jejum.

Conheça os destinos religiosos mais famosos do mundo