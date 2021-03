Futebol seguirá atividades no Estado e no País

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/03/2021 | 15:13



O futebol segue em atividade no Estado de São Paulo e no Brasil. Reunião realizada nesta quarta-feira (10), entre governo estadual, MP-SP (Ministério Público) e FPF (Federação Paulista de Futebol) não paralisou as competições como solicitou a procuradoria-geral do Estado em razão dos aumentos nos casos e mortes pela Covid, bem como a falta de leitos para internações. Desta maneira, as séries A-1, A-2 e A-3 seguem normalmente. Mesmo caminho foi determinado pela CBF para as competições nacionais, como a Copa do Brasil.

Em nota pouco informativa, a FPF apenas informou que "reuniu-se na manhã desta quarta-feira com representantes do Ministério Público Estadual e do governo do Estado para discutir a manutenção de suas competições profissionais e segue à disposição do poder público para esclarecimentos."

Na coletiva diária do governo do Estado, no questionamento sobre o assunto, uma resposta evasiva do coordenador do Centro de Contingência da Covid, Paulo Menezes, indicou que ao menos o futebol segue como está. "Essas recomendações do MP acompanham as discussões de medidas que podem ser necessárias para além do que temos hoje na fase vermelha. Estamos viabilizando medidas que possam, de fato, aumentar o nível de isolamento social. Não tomamos medidas em função de um setor ou outro setor. O que precisamos é reduzir o contato entre as pessoas e isso se faz ficando em casa. Em relação às recomendações, elas podem fazer parte de uma série de medidas que vão se somar ao que já temos hoje. Se for necessário, o governador anunciará assim que for conveniente", afirmou.

Já na esfera nacional, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, se pronunciou através de transmissão via YouTube. "A aplicação do protocolo sanitário, com a convicção ainda mais forte que nós já tínhamos no ponto de vista teórico, em agosto, quando retomamos. Mas agora com convicção da aplicação na prática. O futebol é seguro, controlado, responsável e tem todas as condições de continuar", disse.