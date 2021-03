Doria: Governo federal segue descumprindo determinação para reabertura de leitos

10/03/2021 | 14:55



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a denunciar o governo federal por desobedecer a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para a reabilitação de leitos no Estado de São Paulo. "Parece inacreditável, mas é verdade", afirmou durante entrevista coletiva à imprensa na tarde desta quarta-feira, 10.

A ministra do STF Rosa Weber concedeu, no dia 27 de fevereiro, uma liminar em ação ajuizada pelos Estados de São Paulo, Maranhão e Bahia determinando que o governo federal retome o custeio de leitos de UTI destinados a pacientes com covid-19 nos Estados.

Segundo o governador, a não reabilitação dos leitos pelo Ministério da Saúde é uma desobediência à lei. "É desobedecer a corte suprema do País, é desobedecer a lei da vida, precisamos de leitos de UTI para salvar vidas. Veja a que nível chegamos, o Ministério da Saúde não obedece a determinação de uma ministra do Supremo Tribunal Federal", afirmou.

O secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, disse que 32 municípios de São Paulo sofreram com a falta de leitos de internação e tiveram colapso na assistência de saúde. De acordo com o secretário, estes municípios "foram resgatados" por localidades próximas. "Não daremos conta de abrir mais leitos", afirmou, e reforçou o pedido para que o Ministério da Saúde reabilite leitos no Estado.

Novos leitos

O governador anunciou nesta quarta-feira (10), "dada a circunstância da expansão do vírus", a abertura de mais 338 novos leitos hospitalares no Estado, sendo 167 de Unidades de Tratamento intensivo (UTI) para atendimento de pacientes de covid -19. Segundo o governador, apenas nessas duas semanas foram abertos 1.118 novos leitos hospitalares, sendo 676 leitos de UTI.

Ao reforçar que este é o terceiro anúncio de abertura de leitos de UTI no Estado em menos de duas semanas, o governador comentou: "Percebam a gravidade e a expansão rápida do vírus e a evolução rápida do vírus em São Paulo e em todo o Brasil". De acordo com o dirigente, todos os leitos estarão operando já neste mês de março.

"Mais do que a boa notícia, é a tristeza de termos que fazer expansão tão rápida para atender essa evolução também tão rápida do vírus no Estado de São Paulo", afirmou o governador, reforçando a necessidade de mais vacinas para conter a disseminação do vírus.