Após luta contra câncer, marido de Ana Hickmann faz homenagem para o filho: Razão para levantar de manhã e lutar

10/03/2021 | 13:11



Recentemente, Ana Hickmann encantou os seguidores ao publicar uma série de fotos ao lado do filho, Alexandre Jr. Já nesta quarta-feira, dia 10, foi a vez de Alexandre Correia publicar uma imagem que aparenta ser do mesmo ensaio fotográfico, e falar da relação que possui com o pequeno.

Na imagem, que você confere abaixo, os dois aparecem sentados de costas, usando uma camisa social branca. Na legenda do clique, que está em preto e branco, o esposo de Ana Hickmann se declarou para o filho:

Você, meu filho, sempre representou a razão para levantar de manhã e lutar. Você me inspira a sempre buscar ser melhor. Te amo, Alezinho!!

Vale lembrar que, recentemente, Alexandre se recuperou de uma dura batalha contra o câncer, durante a qual alegou que era inspirado pelo filho a continuar lutando.