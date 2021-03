Beyoncé agradece Meghan Markle após entrevista com Oprah Winfrey: Estamos todos fortalecidos e inspirados por você

10/03/2021 | 13:10



A entrevista que Meghan Markle e príncipe Harry deram à Oprah Winfrey deu o que falar no mundo das celebridades. Enquanto membros da realeza direcionaram duras críticas ao casal, outros famosos prestaram apoio aos pais de Archie - e, recentemente, a própria Beyoncé acabou se juntando a esse segundo grupo.

No site oficial da Queen B, em que a cantora divulga seu trabalho profissional e social na luta contra o racismo, há uma homenagem para a Duquesa de Sussex logo no banner da página principal. A primeira coisa que se vê ao entrar no site é uma foto de Beyoncé e Meghan Markle, tirada durante o evento de lançamento do live action O Rei Leão, e a seguinte mensagem de apoio, escrita em inglês:

Obrigada, Meghan, por sua coragem e liderança. Estamos todos fortalecidos e inspirados por você.

Além disso, a foto de Meghan também aparece em destaque em um mural que homenageia mulheres descritas pelo site como As Quebradoras de regras, como parte da iniciativa Mês da História da Mulher - em inglês, Women's History Month -, que ocorre durante o mês de março e tem o objetivo de destacar as contribuições das mulheres aos eventos da história e da sociedade contemporânea.