"Fui vítima da maior mentira jurídica do Brasil", diz Lula sobre anulação de condenações

10/03/2021 | 12:23



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está realizando nesta quarta-feira (10) na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo, coletiva de imprensa, onde fala pela primeira vez sobre a anulação das condenações pela Lava Jato.

Durante o discurso, ele afirmou ter sido vítima da "maior mentira jurídica contada em 500 anos de história" do Brasil. Comparando-se a um escravizado que sofre chibatadas e só escaparia da tortura se pedisse desculpas ao "dono", o petista disse que não está magoado com os julgamentos transcorridos até aqui, apesar de, na sua visão, ter razão para mágoa.

Lula lembrou o momento em que, em abril de 2018, deixou o Sindicato dos Metalúrgicos para se entregar à PF (Polícia Federal) após a determinação de sua prisão. "Fui contra minha vontade, porque sabia que estavam prendendo um inocente. Tomei a decisão de me entregar porque não seria correto aparecer na capa de jornais como fugitivo. Tomei a decisão de provar minha inocência dentro da sede da PF, perto do juiz Moro", relatou.

O ex-presidente sustentou que, por consciência do que acontecia no Brasil, tinha certeza, mesmo ao se entregar, que chegaria o dia em que ele provaria sua inocência. "A quadrilha de procuradores e o Moro entendiam que a forma de me pegar era me colocar na Lava Jato", disse o petista. "Ontem, a verdade prevaleceu, dita pelo ministro Gilmar Mendes, pelo Ricardo Lewandowski e até pela Cármen Lúcia", comentou, em referência à retomada do julgamento do habeas corpus em que sua defesa pede a suspeição do ex-juiz federal.

Lula relembrou também a morte do irmão, Genival Inácio da Silva, o Vavá, morto em 29 de janeiro de 2019, quando foi impedido de comparecer ao enterro. "Eu fui proibido até de visitar meu irmão dentro de um caixão", lamentou.

Entre outros assuntos, Lula agradeceu seus advogados e todo apoio que recebeu durante o período que permaneceu preso.

Ele também criticou a falta de iniciativa do governo federal para conduzir a crise provocada pelo novo coronavírus.

