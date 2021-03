No 'BBB 21', Carla Diaz sai em paredão falso e promete retorno triunfal

10/03/2021 | 11:19



A mobilização de internautas nos últimos dias nas redes sociais fez com que muita gente não se surpreendesse com a saída de Carla Diaz no paredão falso do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira, 9. Com 62,40% dos votos, a atriz foi escolhida pelo público para ficar no quarto secreto e acompanhar tudo o que ocorre dentro da casa, com alguns poréns.

Vale à pena contar como foi o momento em que Tiago Leifert anunciou a saída dela. Como manda a tradição do programa, alguns vídeos com momentos marcantes do reality foram exibidos ao público, como as gracinhas do humorista Rafael Portugal e o instante em que os brothers estão no sofá aguardando o resultado, com direito a batimentos cardíacos registrados.

Quando o apresentador anunciou que Carla Diaz sairia do programa, Arthur, par romântico da atriz, colocou a mão na testa. Alguns a abraçaram e ela, serenamente, pegou a mochila e saiu. Após o intervalo, Carla Diaz aparece abrindo uma porta e entrando no quarto secreto e se emocionando por perceber que não estava fora do jogo. "Ai, Tiago! Não acredito! A Camilla é sensitiva mesmo", declarou a atriz, aos prantos, mencionando que a amiga teria adivinhado o paredão falso.

Tiago Leifert explicou brevemente como funciona o local e que ela teria direito a assistir ao PPV do programa, 24 horas por dia, porém só poderia usar seis cards, com duas horas de audição cada, para ouvir o que os coleguinhas de reality estão conversando. O apresentador a orientou usar aquilo com sabedoria. Quando a "ficha caiu", Carla Diaz prometeu um retorno triunfal ao BBB 21. "Já posso começar, produção? Porque agora vou voltar com tudo!", enfatizou.

Durante as primeiras duas horas, Carla Diaz decidiu usar a primeira "carta-audição" e já desmascarou muita gente dentro do programa. No Twitter, internautas repercutiram as descobertas.

Bastidores do quarto secreto

Nas redes sociais, Tiago Leifert aparece dentro do quarto secreto do Big Brother Brasil 21, mostrando alguns detalhes e curiosidades para o público antes do paredão falso. "Pessoal, estou aqui no quarto secreto para mostrar um pedacinho pra vocês. A cama, para quem for ocupá-la, e a televisão gigantesca que a pessoa vai poder assistir PPV", disse.

Boninho, diretor do programa, também usou as redes sociais para mostrar ao público o caminho até o quarto secreto, desmistificando boatos de que os participantes do BBB conseguiriam ouvir barulho de Carla Diaz no "puxadinho" do reality. "Aqui, ó, vou mostrar pra vocês... como é que eles conseguem ouvir esse barulho? Impossível! Vamos embora", afirmou, enquanto segue em um dos carrinhos dos estúdios da Globo, percorrendo alguns longos metros até chegar ao local.

No quarto secreto, Carla Diaz voltará para a casa com direito a um veto do anjo, podendo anular a decisão dessa imunidade em um prazo de duas semanas. Quem ficou em segundo e terceiro lugar no paredão falso escapa do veto da próxima prova do líder e têm vaga garantida na prova desta quinta-feira, 11. Quem teve menos votos, ou seja, Arthur, ganhará um voto com peso 2 no confessionário e terá duas semanas para usar o prêmio. Essa dinâmica complexa não é de conhecimento dos emparedados.