Jorge Kajuru afirma ser pai da filha de Túlio Maravilha: - Eu quero fazer o teste de DNA

10/03/2021 | 11:10



Senta que lá vem babado! Jorge Kajuru, jornalista que hoje atua como senador, afirma aos quatro ventos que é pai de Marcela, filha do ex-jogador de futebol, Túlio Maravilha. Segundo o que contou, Kajuru teve um caso extraconjugal com Alessandra, que na época era esposa de Túlio.

Segundo informações do Balanço Geral, programa da Record, Kajuru deu os seguintes detalhes em entrevista ao TNT:

- Ela tinha 17 anos, ela se casou com ele com 15 anos, grávida, e com 17 anos ela se apaixonou por mim e eu por ela, naturalmente, e ela quis a separação [de Túlio]. O pai a ameaçou, não queria que ela se separasse de forma alguma porque na época ele [Túlio] havia ganho aquele prêmio de dinheiro, de 100 mil dólares no campeonato brasileiro e tinha ido jogar no Sion, da Suíça. E aí o pai dela ficou louco, viu ali o baú da infelicidade, porque o casamento acabou não dando certo.

E continua:

- Mas eu me considero o pai da Marcela, embora o Túlio seja um cara muito correto. Eu não tenho um A para falar contra o Túlio. O túlio assumiu e ele é um ótimo pai dela. Eu espero que o Túlio entenda essa minha declaração e tenha a sua filha como privilegiada. Ela tem dois pais. Se um de nós dois faltar nessa vida, falta de pai ela não terá.

Segundo informações de Fabíola Reipert, Kajuru informou que, se precisar, ele se dispõe a fazer o teste de DNA e que ele e Marcela tinham um bom contato, mas hoje em dia não se falam mais. Por meio de um áudio, Kajuru confirmou que estaria disposto mesmo a confirmar que ele é pai de Marcela:

- Eu falo normalmente, como eu sempre falei na minha vida, nunca tive nada para esconder. Eu até hoje tenho isso na minha cabeça como se fosse verdade, mas parece que não é. Então basta fazer o DNA. Eu estou à disposição, como já estive várias vezes e ela e a mãe não quiseram fazer o DNA. Eu estou aqui pronto para assumir uma menina linda, maravilhosa dessa. Agora, dizer que ela é minha filha porque parece com o meu olho, porque é estrábica, que usa óculos, aí não, né.

Por fim, conclui:

- Eu quero fazer e estou pronto para fazer [o teste de DNA]. Agora, conversa fiada, eu estou com o saco cheio.

Ainda de acordo com o Balanço Geral, nem Marcela e nem Túlio, que participou de A Fazenda 11, quiseram se pronunciar sobre o assunto.