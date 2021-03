Ibovespa opera em alta com NY e aprovação da PEC Emergencial

10/03/2021 | 11:03



O Índice Bovespa operou em leve alta na primeira meia hora de negócios, mas ganhou algum fôlego junto com os índices futuros de Nova York, depois que o resultado a inflação no varejo nos Estados Unidos, medida pelo indicador CPI, ficou dentro do esperado pelo mercado local. No Brasil, o andamento da PEC Emergencial na Câmara é fator de otimismo para os negócios, mas a instabilidade nos mercados americanos e o avanço da covid-19 no Brasil ainda são fatores de cautela.

A inflação no varejo medida pelo CPI de fevereiro ficou em 0,4%, dentro do esperado pelos analistas. O núcleo do índice ficou em 0,1% no período, abaixo do 0,2% estimado no mercado. Na comparação anual, o núcleo do CPI ficou em 1,30%, ante 1,38% das estimativas locais.

Às 10h55, o Ibovespa tinha 112.048,47 pontos, em alta de 0,64%. Na máxima, minutos antes, chegou a subir 0,94%.

As ações ordinárias da BR Distribuidora subiam 5,54%, no topo das maiores altas do dia, após a companhia apresentar lucro líquido de R$ 3,148 bilhões no quarto trimestre de 2020, que representou elevação de 424,67% ante igual época de 2019.

No noticiário desta manhã, destaque para o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), que registrou forte queda em março. Segundo a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o indicador teve um recuo de 5,1 pontos em relação a fevereiro e é a terceira maior queda mensal da série histórica, inferior somente às registradas em junho de 2018, após a paralisação dos caminhoneiros, e em abril de 2020, devido à pandemia da covid-19.

Já o fluxo de veículos em estradas com pedágio no Brasil avançou 3,8% em fevereiro ante janeiro, com ajuste sazonal, de acordo com o Índice ABCR de Atividade, da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) em conjunto com a Tendências Consultoria Integrada. No período, tanto o movimento de leves quanto de pesados cresceram, 4,7% e 1,5%, respectivamente.