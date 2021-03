Ex-colega da série Suits, Wendell Pierce critica entrevista de Meghan Markle para Oprah Winfrey: Insignificante

10/03/2021 | 10:10



A entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry para Oprah Winfrey gerou muita repercussão e polêmica. Desta vez, o ator Wendell Pierce, ex-colega da Duquesa de Sussex na série Suits, se manifestou sobre a entrevista na rádio britânica LBC. Segundo o jornal The Independent, Wendell criticou o fato do casal dar uma entrevista em meio à pandemia do novo coronavírus:

- Hoje, três mil pessoas vão morrer na América por causa da Covid. Algumas centenas de pessoas vão morrer, mesmo a esta hora, no Reino Unido.

De acordo com o jornal, Wendell não fala com Meghan desde 2019. O ator ainda disse que o Duque e a Duquesa de Sussex foram insensíveis:

- É bastante insensível e ofensivo que todos nós sejamos cúmplices neste tipo de fofoca do palácio em meio a tantas mortes. Eu acho que é insignificante.