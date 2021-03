Após eliminação falsa no BBB21, Gilberto afirma que pegou ranço de Juliette e Carla Diaz classifica o brother como agente duplo

10/03/2021 | 10:10



Carla Diaz foi a escolhida pelo público como vencedora do paredão falso no BBB21 e, além de obter o poder de vetar uma decisão do anjo nas próximas duas semanas, ela também ganhou o privilégio de ficar em um quarto secreto, onde tem acesso a todas as câmaras da casa.

Acontece que, como os brothers ainda não têm ideia de que se tratou de uma eliminação falsa, quando o resultado do paredão foi anunciado por Tiago Leifert todos acreditaram que a atriz havia sido eliminada de vez do jogo, e a comoção foi grande. Um dos confinados que mais pareceu abalado com a saída da loira foi Arthur, seu affair dentro do jogo e com quem estava passando por maus bocados.

Depois de pedir desculpas à Carla durante a despedida, o instrutor de crossfit caiu no choro e foi consolado por Pocah e Projota. Mais tarde, quando o brother já estava mais calmo, o rapper conversou com ele e pontuou que não tinha plena confiança na sister:

- Eu tinha um pé atrás com ela, não conseguia ter total confiança. Não é uma pessoa que eu conseguia ter confiança, porque ela só veio mesmo agora, que ela tava indo pro paredão. Só que não era só isso que fazia eu desconfiar, eram essas atitudes do tipo, toma Lumena, mas é com amor que eu te dou essa placa [relembrando a indicação do Big Fone para o paredão]. Sabe, para, mano. Eu acho que ela tinha tanto medo de se queimar que ela não se colocava.

Enquanto isso, depois de comemorar a conquista do quarto secreto, Carla acompanhou a conversa entre os confinados logo após sua saída, e já parece ter percebido algumas diferenças de discurso. A sister, por exemplo, criticou algumas falas de Projota e o chamou de hipócrita, além de descobrir que Viih Tube havia votado em sua amiga Pocah.

Além disso, a sister pôde ouvir Pocah, Juliette e Camilla de Lucas defendendo suas ações no jogo para os demais confinados, e prometeu:

- Quando eu voltar não vai ter média, não.

Enquanto isso, dentro da casa?

Sem ter ideia de que estavam sendo observados pela atriz, os brothers seguiram normalmente suas conversas sobre o jogo. Arthur, por exemplo, revelou que se sentia culpado pela saída de Carla, mas que voltar do paredão havia lhe dado mais segurança:

- Me culpo bastante por não ter imunizado a Carla, ela ter saído e o Projota ter ficado. Fui de acordo com o que eu estava fazendo desde o início. Mas dá uma revigorada, dá uma animada. [Você volta] duas vezes, na terceira parece que alguém lá fora gosta de mim, estou fazendo alguma coisa aqui que estão gostando. As pessoas têm medo de uma pessoa que foi três vezes seguidas [para o paredão].

Já no quarto do líder, Caio, Rodolffo, Sarah e Gilberto falavam sobre o comportamento dos demais brothers e acabaram caindo no assunto Juliette. Enquanto os quatro conversavam, Gil revelou que ficou ressentido com a pernambucana por conta de suas atitudes:

- A Juliette teve uma atitude muito, muito chata. Eu fiquei muito chateado. Quando eu tive os meus B.O.s ela nunca chegou pra mim e falou estou do seu lado. Ela dizia assim você acertou aqui, aqui e aqui, mas eu não posso julgar o todo. Sempre falava isso, uma frescura isso. Quando foi com a Carla, ela falou assim Estou do seu lado, viu? Pra gente ela nunca falou isso.

Em seguida, o doutorando em economia criticou a aproximação da morena de Pocah, Carla Diaz e Viih Tube, chamando-a de interesseira.

- Ela não falou comigo hoje, mas eu também não fiz questão. Eu peguei ranço. Ela só colou na Viih porque ela tem mais seguidores.

Diretamente do quarto secreto, Carla Diaz acompanhava todo o diálogo e logo classificou Gilberto como falso e agente duplo em seu quadro tático.

Parece que as coisas realmente vão esquentar quando a loira voltar para a casa, não é mesmo?