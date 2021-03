Sabrina Sato relembra época do BBB e dispara: - Não ganhei o prêmio do Big Brother, mas consegui o dobro em um ano

10/03/2021 | 09:11



Desde que apareceu no BBB3, Sabrina Sato ganhou o coração de todos. Não é por acaso que hoje ela é apresentadora da Record TV e uma das celebridades mais queridas do país. Na noite da última terça-feira, dia 9, Sato participou de um bate-papo sobre finanças no canal de Leandro Martins no YouTube e relembrou sua participação no Big Brother Brasil de 2003, falando como o reality show ajudou sua situação financeira.

Ela não foi a grande vencedora de sua edição, mas sim Dhomini, com quem ela teve um romance na casa:

- Eu não ganhei o prêmio do Big Brother, mas, investindo, eu consegui o dobro em um ano. Mas, na época, o prêmio era de meio milhão, tá, gente? Faz 18 anos que eu participei. Passa muito rápido, comentou a apresentadora, aos risos.

Ela ainda contou um conselho de sua mãe, Dona Kika, sobre como gastar o dinheiro.

- Sou filha de psicólogos e comerciantes. Essa veia empreendedora está no sangue. Quando eu saí do BBB, eu queria comprar um carro pra mim. Ele custava cento e poucos mil, na época. Aí minha mãe falou assim: Sabrina, para você ter um carro desse, você tem que ter um milhão e pouco na conta, nos seus investimentos. Você tem? Eu falei: Não. A minha mãe e minha família sempre foi me orientando, confessou.