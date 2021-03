10/03/2021 | 09:10



Zac Hanson, o caçula da banda Hanson, e sua esposa Kate Hanson deram as boas-vindas ao quinto filho.

No dia 9 de março o músico publicou uma foto dele com o pequeno e contou a novidade aos fãs:

Estou um pouco atrasado, mas comemorei o #internationalwomensday da melhor maneira que sei, escreveu Zac, que tem 35 anos de idade.

Maravilhado com a superpotência, as mulheres são excepcionalmente talentosas... e também surtando com o fato de que agora sou responsável por ajudar a criar outra pessoa. Quincy Joseph Thoreau Hanson. Nascido em 07/03/21, escreveu ainda no post.