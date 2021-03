Bolsas da Ásia fecham mistas, com investidores de olho nos Treasuries

10/03/2021 | 07:15



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 10, à medida que investidores continuam atentos ao comportamento dos juros dos Treasuries, que caíram ontem, mas voltaram a subir durante a madrugada.

O índice acionário japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio nesta quarta, com alta marginal de 0,03% em Tóquio, a 29.036,56 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,47% em Hong Kong, a 28.907,52 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,37% em Taiwan, a 15.911,67 pontos. Já em Seul, o sul-coreano Kospi recuou 0,60%, a 2.958,12 pontos, acumulando perdas pelo quinto pregão consecutivo.

Na China continental, o Xangai Composto encerrou a sessão em ligeira baixa de 0,05%, a 3.357,74 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,21%, a 2.165,35 pontos.

Os movimentos dos Treasuries permanecem no radar, uma vez que a recente tendência de alta dos juros dos papéis que formam a dívida federal dos EUA vem alimentando expectativas de pressões inflacionárias, que podem eventualmente levar bancos centrais a rever suas medidas de estímulo monetário, num momento em que a economia global se recupera dos efeitos da pandemia de covid-19.

Ontem, uma queda nos rendimentos dos Treasuries de longo prazo ajudou a impulsionar as bolsas de Nova York, em especial o Nasdaq, que saltou 3,69%, no melhor dia desde novembro de 2020 do índice que é em boa parte formado por ações de tecnologia. Nas últimas horas, porém, os retornos dos Treasuries voltaram a apontar para cima.

Participantes dos mercados asiáticos também acompanharam os últimos números de inflação da China. O índice de preços ao produtor (PPI) teve forte aumento anual de 1,7% em fevereiro, depois de avançar 0,3% em janeiro. O índice de preços ao consumidor (CPI) chinês, por sua vez, teve queda anual de 0,2% em fevereiro, após cair 0,3% no mês anterior.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, à medida que quedas nos preços do petróleo e do minério de ferro derrubaram ações de petrolíferas e mineradoras negociadas em Sydney. O S&P/ASX 200 caiu 0,84%, a 6.714,10 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).