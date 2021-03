Abatido e com mudanças, Grêmio estreia na Libertadores contra novato peruano

10/03/2021 | 07:00



O Grêmio nem teve muito tempo para lamentar a derrota na final da Copa do Brasil. Apenas três dias após cair para o Palmeiras, o time inicia participação em outra competição importante e em um confronto de caráter decisivo. A partir das 21h30 desta quarta-feira, recebe o peruano Ayacucho para o duelo de ida da segunda fase preliminar da Libertadores.

O revés na decisão, com derrotas por 1 a 0 e 2 a 0, além de impedir o Grêmio de voltar a ser campeão da Copa do Brasil, antecipou a sua estreia na Libertadores. E o força a avançar em dois mata-matas para atingir a fase de grupos. Assim, além de passar pelo rival peruano, depois terá de eliminar Unión Española ou Independiente del Valle.

Embora com pouco tempo de preparação para o confronto, o Grêmio passou por algumas mudanças - dentro e fora de campo - enquanto digeria a queda para o Palmeiras. Se continuará apostando no jovem Vanderson na lateral direita, Renato Gaúcho dará uma chance como titular a Ferreira, pois Pepê será desfalque por problemas físicos.

Além disso, em uma mudança com motivação técnica, o goleiro Paulo Victor, visto pela torcida como um dos vilões da derrota para o Palmeiras, perdeu a sua vaga na equipe, com o retorno de Vanderlei. E o meia Jean Pyerre, que já havia perdido a titularidade, ficará afastado por alguns dias para recuperar o condicionamento.

Além disso, Pinares ganhará uma chance na vaga que foi de Thaciano na decisão, em mais uma mudança de Renato, preocupado em recuperar a moral da equipe. "Sei que ele pode render ainda mais, foi uma grande contratação e esperamos que continue acrescentando. É jogador de seleção, toda vez que precisamos dele, entrou bem", elogiou Renato.

Fora de campo, o Grêmio também passou por outras mudanças, como a saída de Paulo Luz da função de vice de futebol, cargo que ocupava desde o início de 2020. Já para a comissão técnica de Renato, contratou o preparador físico Reverson Pimentel.

Fundado em 2008, o Ayachucho vai iniciar a sua primeira participação na Libertadores. O time não entra em campo desde dezembro, quando caiu para o Sporting Cristal nas semifinais do Campeonato Peruano. Desde então, perdeu o técnico argentino Gerardo Ameli, substituído pelo até então auxiliar Walter Fiori, e o artilheiro Mauricio Montes, hoje no Cusco FC. Mas também se reforçou com o atacante mexicano Othoniel Arce e o meia uruguaio Pablo Lavandeira. E manteve a base do elenco que faturou o Torneio Apertura.

Um desfio maior para o time peruano para avançar na Libertadores será a mudança no palco do duelo de volta, que não poderá ser disputado no país por causa da proibição de ingresso de brasileiros por lá em função da pandemia do coronavírus. Assim, a Conmebol agendou o confronto, na próxima terça-feira, para Quito.