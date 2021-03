Bom-senso é o limite

Do Diário do Grande ABC



09/03/2021



Ser bem remunerado pelo trabalho que executa é uma conquista de cada indivíduo. Aqueles que se prepararam, investiram na formação e acumularam experiência na área que atuam, certamente vão se destacar em suas profissões e, consequentemente, fazer por merecer ordenados compatíveis. Essa é a regra para os que estão no setor privado.

No serviço público, os servidores devem obedecer o que dita a legislação. No nível municipal, por força de lei, o contracheque do prefeito deve servir de teto para o funcionalismo. É o que está no papel, mas não o que se observa na prática, como este Diário mostrou no último mês, com servidores abocanhando supersalários, que são formados pelo acúmulo de gratificações e outros penduricalhos.

Em alguns casos, como no Legislativo de São Caetano, funcionário chegou a receber R$ 97,1 mil no mês de novembro, valor quase cinco vezes superior aos R$ 20 mil pagos ao prefeito. Em São Bernardo, uma determinada servidora atinge R$ 36,2 mil mensais, passando os ganhos de Orlando Morando, que tem direito a R$ 30.625,77 para administrar a cidade.

O Parlamento são-bernardense deve começar hoje a debater projeto que disciplina o assunto. A proposta, de autoria do vereador Almir do Gás, reitera que os ganhos do alcaide devem ser o limite de pagamento para os funcionários da casa. O que, na prática, significa o fim das funções gratificadas que turbinam os depósitos de alguns privilegiados no fim de cada mês.

Trata-se de medida de bom-senso, visto que o dinheiro destinado à folha de pagamento vem exclusivamente do bolso dos contribuintes, por meio de impostos e taxas. Logo, é preciso saber gastar com parcimônia.

Tomara que a propositura entre em debate na sessão de hoje, que avance e seja colocada em vigor o mais rápido possível. Se isso acontecer, os parlamentares de São Bernardo estarão dando um bom exemplo para seus colegas das outras seis câmaras da região. Se não, estarão de acordo com algo que desafia a razão.