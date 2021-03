EC São Bernardo busca primeiro ponto em visita do XV de Piracicaba

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/03/2021 | 00:01



O EC São Bernardo tem pela frente hoje seu terceiro compromisso no Paulista da Série A-2, ainda em busca de somar seu primeiro ponto na competição. No entanto, terá parada dura pela frente. A partir das 15h, recebe o XV de Piracicaba, no prejudicado gramado do Estádio 1º de Maio. O adversário, por outro lado, venceu seus dois jogos até aqui.

“Será mais um jogo difícil. Vamos enfrentar outro time que foi montado para brigar pelo acesso, sendo um dos maiores investimentos. Porém, corrigimos alguns erros para conseguir o resultado positivo dentro de casa. Temos que pontuar o mais rápido possível e, por isso, essa partida é muito importante para a gente. É natural que a confiança aumente com a vitória e vamos em busca disso”, declarou o técnico do Cachorrão, Renato Peixe.